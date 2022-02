"Dans le cadre de la coopération Algéro-Espagnole, en matière de protection civile et faisant suite à la visite effectuée en Espagne par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire le 11 novembre 2021, vingt quatre (24) cadres officiers de la Protection civile algérienne des différentes directions de protection civile des wilayas et de la DGPC, prendront part à une formation sur les techniques d’intervention en cas d’urgence à caractère biologiques et ce du 14 au 18 février 2022 en Espagne", affirme la même source.

Le même communiqué ajoute que cette formation qui rentre dans le cadre du développement et de la modernisation du secteur protection civile particulièrement dans le domaine des ressources humaines se déroulera au niveau de la direction générale Protection civile Espagnole".

Ainsi, cette session de formation permettra aux "participants d’affiner leur capacité et compétences, afin d'assurer les missions de secours dans le domaine des risques biologiques sans cesse croissants avec efficacité et efficience", souligne la même source.