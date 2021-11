Les "prouesses" politiques et militaires du Colonel Abderrahmane Mira ont été rappelées, mercredi à Alger, notamment par des compagnons de route, ayant également relevé son grand patriotisme et son "tempérament de feu" durant la Guerre de libération nationale. Moudjahid de la wilaya III historique, Mohamed Seghir Belaâlam a évoqué "l'ami dont il fit connaissance en Tunisie en 1958", se souvenant de "la petite taille, mais au tempérament de feu" qui caractérisait Mira. Ce témoin intervenait lors d'un hommage rendu au défunt Colonel Mira par l'association "Machaal Echahid", en collaboration avec le "Musée du Moudjahid", à l'occasion du 62eme anniversaire de son exécution, le 6 novembre 1959, par l'armée française. Un hommage placé sous le titre de "Martyrs symboles, martyrs sans sépultures. "Cette figure de la lutte pour le recouvrement de l'indépendance du pays figurant parmi ces héros "sans tombes". "Une fois blessé à Boussâada, il fut transféré en Tunisie pour y être soigné par le Dr Tidjani Heddam, qui dirigeait l'hôpital d'Essadikia, mais il était si impatie nt de regagner son pays pour y poursuivre le combat pour la libération du pays", poursuit le témoin de lutte. A propos du sens patriotique du Colonel Mira, il dira que "nul ne peut le rivaliser sur ce point, tant il en oubliait jusqu'à ses enfants", avant de faire part de "l'admiration" que le martyr Mira vouait à Krim Belkacem. A son tour, le Colonel Mechri s'est remémoré l'épisode où il figurait sous les ordres du Commandant Mira, dans la région de Tibhirine (Médéa), alors qu'il était le plus jeune des soldats et, qu'à ce titre, il bénéficiait d'une "attention particulière" de la part de celui qui brillait par son "intelligence ". Une aptitude, dira encore l'intervenant, qui lui avait permis d'identifier un "traitre" qui avait signalé leur présence dans les lieux à l'armée française. La voix secouée par l'émotion, le fils du Colonel Mira, Ismaïl, retracera la biographie et le valeureux parcours militant de son aîné, faisant savoir qu'outre son père, son oncle est également tombé au champ d'honneur sans que le lieu de son enterrement soit, à ce jour, connu. En sa qualité de Chef de département Histoire à l'université de Bouira, Zineddine Kasmi a qualifié la personne du moudjahid Mira, qui "a fait couler beaucoup d'encre", d'"exceptionnelle et ayant su allier expérience politique et perfor mances militaires". Il relèvera, en outre, que ce dernier a "su galvaniser" les Algériens de l'immigration lors de son séjour dans la capitale française. Revenant sur son rôle durant le déroulement du Congrès de la Soummam, le conférencier a mis en avant "la maitrise de la stratégie militaire et l'usage des armes, dont il a fait preuve, se mouvant avec facilité entre monts et ruisseaux". Et de mettre en avant, à son tour, "l'agilité et la perspicacité" du concerné, dont les attaques ciblées perpétrées durant cet épisode décisif de la Révolution contre l'occupant français, étaient "certes d'envergure réduite, mais à la portée importante", explique-t-il. Le chercheur en histoire a également qualifié le martyr Mira de "sensible et ferme" contrairement, dira-t-il, au qualificatif de "rustre" qui lui a été attribué par les Français. Et de préciser, à ce propos, s'être basé dans ses travaux inhérents au martyr sur des archives nationales "plus crédibles que celles communiquées par le colonisateur français qui se focalisent davantage sur les aspects négatifs de la Révolution comme les luttes internes et les trahisons". Partant de ce constat, l'intervenant a insisté sur "l'impératif de multiplier" les recherches sur la glorieuse Révolution, dont la page concernant cette figure historique, d'au tant plus, déplore-t-il, que cette que cette dernière "n'a pas bénéficié de la littérature méritée". Et de conclure en plaidant pour "tirer les enseignements qu'inspirent les figures de notre Révolution dans le sens, notamment, de la consolidation de l'unité nationale".