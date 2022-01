Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et l’Agence nationale des activités minières (ANAM) ont tenu une réunion, en vue d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération pour faciliter et développer l’exploitation minière, a indiqué mardi un communiqué du cimentier public.

Cette réunion, tenue dernièrement, suite aux orientations du ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar et du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a connu la participation des filiales Granulats de Gica et le Centre d'études et de services technologiques de l'industrie des matériaux de construction (CETIM), a précisé la même source.

Lors de cette rencontre, "le Groupe GICA et l’ANAM ont passé en revue les opportunités offertes par le secteur minier, ainsi que toutes les contraintes qui entravent le développement de l’activité d’exploration et d’exploitation minières par les filiales du cimentier public, pour y remédier", a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont également discuté de perspectives de renforcement de la coopération pour faciliter, au Groupe Gica, l’extraction de matières premières de matériaux de construction, pour diversifier ses activités.

Cette démarche s’inscrit, selon le Groupe public, dans le cadre de la stratégie du Gouvernement visant la relance du secteur des mines, avec l’implication des opérateurs économiques nationaux dans les différents segments de transformation des produits miniers, en vue de diversifier l’économie nationale, dans une logique de substitution-importation.

Outre la production du ciment, des granulats et du bêton prêt à l’emploi, le Groupe GICA ambitionne de diversifier sa gamme de produits par d’autres matériaux comme le marbre, le granite, le travertin et la baryte.

Le Groupe GICA s’est déjà lancé dans l’exploitation de marbre, suite à la reprise de l’Unité de Guelma et la carrière ONYX de Mahouna, détenues auparavant par l’Entreprise nationale de marbre (Enamarbre), rappelle le communiqué.

"Le Groupe GICA a consenti d’importants investissements pour la réhabilitation de cette carrière et la modernisation de l’outil de production de l’unité de Guelma, qui était en difficulté financière, permettant ainsi de préserver plus de 97 emplois", a-t-on souligné de même source.