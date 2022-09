L'objectif de cette campagne est de "sensibiliser les enfants, surtout ceux nouvellement scolarisés, et les parents sur les risques liés aux déplacements domicile-école", précise la même source.

"La prévention et la sensibilisation des parents, premiers éducateurs en matière de sécurité routière des enfants sur les dangers liés aux accidents de la circulation, demeurent une priorité" pour la Protection civile", qui explique que ce risque apparait à l'âge de 3 ans lors de l'entrée de l'enfant à la crèche, puis augmente en rejoignant seul l'école à partir de 6 ans et atteint le pique entre 11 et 12 ans, ce qui nécessite un "apprentissage" des connaissances liés à la sécurité routière.

Dans ce cadre, la Protection civile a rappelé aux parents les recommandations de base en matière de sécurité routière, en l'occurrence "l'utilisation du passage piéton ou le choix d'un lieu offrant une bonne visibilité pour traverser, en restant vigilant et en regardant à gauche et à droite avant de s'engager sur la chaussée pour vérifier si des véhicules arrivent".

La Protection civile préconise, en outre, de "multiplier les déplacements à pied avec les enfants pour les éduquer à la sécurité routière, notamment les routes desservant les établissements scolaires et leur expliquer la différence entre les espaces de jeu et ceux réservés à la circulation automobile".

Elle recommande, aussi, d'"apprendre aux enfants à emprunter le trottoir pour marcher et à détecter les dangers potentiels, tels que les sorties de garage, les travaux, lors des chutes de pluies ou de neige".

La Protection civile indique qu'elle mettra en place, à ce titre, un dispositif visant à renforcer les équipes d'intervention pour "accompagner et répondre avec célérité en cas de sollicitation".