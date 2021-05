Le chef de la daira de Mendès (wilaya de Relizane), Abed Slimani, a trouvé la mort et quatre autres personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu dans la commune de Mendès (Relizane), a-t-on appris dimanche auprès de la

protection civile de la wilaya. L’accident s'est produit samedi soir au niveau de la route nationale (RN 23) au lieu-dit Douar Gouali suite à une collision entre trois véhicules, a indiqué le chargé de communication de la protection civile le lieutenant Abbès Khamallah. Le chef de la daira de Mendès (57 ans), atteint à la tête, a succombé à ses blessures à l’hôpital de Relizane, alors que quatre blessés graves, âgés entre 7 mois et 44 ans, ont été secourus par les agents de la protection civile et transférés à la polyclinique de Mendès, a précisé la même source. Les services compétents territorialement ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident. Le corps du défunt Abed Slimani sera inhumé ce dimanche après la prière d’El Asr au cimetière de la commune de Oued Lily (wilaya de Tiaret), sa ville natale.