Deux incendies déclarés dans les wilayas de Relizane et Saida ont détruit 88 hectares de récoltes agricoles et d'espaces boisés, a-t-on appris mardi auprès des services de la Protection civile. Le premier incendie a détruit 50 ha de blé dans un champ situé dans la vallée de Keri de la commune de Sidi M’hamed Benali (80 km à l’Est de Relizane), a indiqué le chargé d’information des services de la protection civile de la wilaya. Le lieutenant Abbès Khamallah a souligné que les agents de la protection civile sont intervenus pour éteindre le feu survenu lundi soir et ont réussi à empêcher la propagation des flammes vers d’autres zones, ce qui a permis de sauver une superficie de 320 ha. L’opération pour maîtriser le feu a duré trois heures à cause de la canicule. L’unité secondaire de Sidi M’hamed Benali a mobilisé deux équipes avec des agents de différents grades dotés de camions et de matériels d’intervention. Dans la wilaya de Saida, un incendie, qui s'est déclaré lundi dans la forêt de Sidi Merzouk située dans la commune de Sidi Boubekeur, a détruit 38 ha d'espaces boisés et des récoltes, a-t-on appris des services de la protection civile. Les flammes ont ravagé une zone de 35,5 ha d'arbres de chêne, de cyprès et d’alfa, 1,5 ha d’orge et 1 ha de blé dur, a-t-on fait savoir. Les agents de la protection civile soutenus par des agents de la Conservation des forêts ont réussi à éteindre le feu.et les services compétents ont ouvert des enquêtes pour déterminer les causes de ces deux sinistres.