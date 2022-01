Pour ce septième référendum annuel organisé par l'UAPS, Yassine Brahimi, vainqueur de la Coupe arabe-Fifa "Qatar-2021", a devancé le Qatari Akram Afif (Al Sadd/ Qatar) et le Saoudien Salem Al-Doussari (Al Hilal saoudien) dans le sondage effectué auprès de 100 journalistes sportifs arabes, membres de leurs associations et unions respectives.

Yassine Brahimi, actuellement avec la sélection nationale au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) était le seul joueur algérien parmi les douze (12) nominés pour le prix "Star arabe de l'année 2021".

Pour sa part, l'équipe nationale algérienne, vainqueur de la Coupe arabe et de la coupe d'Afrique des nations, a été élue meilleure sélection arabe devant le Maroc, la Tunisie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Egypte, nominées pour le prix. Al-Ahly d'Egypte, vainqueur de la Ligue africaine des champions, a été sacré meilleur club arabe devant Al Hilal saoudien et le Raja de Casablanca.

Résultats du sondage:

Meilleur footballeur des championnats arabes :

1- Yassine Brahimi (Algérie - Al Rayane Qatar)

2- Akram Afif (Qatar - Al Sadd Qatar)

3- Salem Al-Doussari (Arabie saoudite - Al Hilal saoudien)

Meilleure équipe arabe :

1- Sélection d'Algérie

2- Sélection du Maroc

3- Sélection de Tunisie

Meilleur club arabe :

1- Al Ahly (Egypte)

2- Al Hilal (A.Saoudite)

3- Raja Casablanca (Maroc) .