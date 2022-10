Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a été reçu, mercredi à Tripoli, par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi et ses deux vice-présidents, Abdallah Ellafi et Moussa Al-Kouni, en marge de sa participation à la commémoration du 65e anniversaire de la bataille historique d'Issine.