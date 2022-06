Realme, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, a officiellement annoncé aujourd'hui son premier appareil photo ProLight 108MP dans la Number Serie realme à l'échelle mondiale, alimenté par Samsung ISOCELL HM6. La série realme est populaire auprès des jeunes du monde entier car elle offre une expérience d'imagerie haut de gamme qui dépasse les attentes du début à la fin. realme 5 Pro a été l'un des premiers smartphones de gamme moyenne à disposer d'un appareil photo 48MP, et realme 8 a été l'un des rares smartphones à disposer d'un appareil photo 64MP. Avec realme 9, nous sommes prêts à changer les règles du jeu.

La technologie NonaPixel Plus, avec le regroupement de pixels 9Sum

La dernière technologie NonaPixel Plus, mise à niveau de la solution traditionnelle 3Sum-3Avg a une solution de lecture 9Sum sans précédent, et apporte une superbe luminosité aux photos prises par realme 9. En pratique, la solution 9Sum Pixel Binning de la technologie NonaPixel Plus améliore l'apport global de lumière de 123 % par rapport au capteur d'image Samsung ISOCELL HM2. De plus, après la comparaison de photos réelle, realme constate que la photo en basse lumière prise sur realme 9 est nettement plus lumineuse avec une meilleure reproduction des couleurs.

Technologie Ultra-Zoom intégrée au capteur

Dans le but d'offrir aux utilisateurs une expérience photo de haute qualité, realme 9 utilise la technologie ultra-zoom intégrée au capteur HM6 avec un algorithme de fusion pour créer une belle prise de vue agrandie pour se rapprocher des détails et composer des photos comme ils le souhaitent.