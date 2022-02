A l'approche du mois sacré, "Alviar a déjà commencé à installer des points de vente dans les grandes villes comme Alger, Annaba et Oran", a déclaré Derradji à la chaîne III de la Radio Algérienne, précisant que l'objectif était "d'installer 150 points de vente répartis sur plusieurs wilayas avec des prix étudiés, qui ne dépasseraient pas 1.300 Da pour la viande ovine et 1.200 Da pour la viande bovine".

Il a fait savoir aussi que l'Alviar a importé "4.000 bovins dédiés à l'abattage spécialement pour le mois de Ramadhan".

Concernant la préservation des races ovines locales comme celles de Ras-El-Hamra et de Ouled Djellal, M. Derradji a tiré la sonnette d'alarme du risque d'"extinction" de ces races de "haute valeur" suite, principalement, à "la cherté et le manque de l'aliment de bétail" d'une part, et "l'absence de pâturage causé par l'absence de pluie au cours de ces deux dernières années", d'autre part, a-t-il argué.