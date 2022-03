Le service médecine interne du Centre hospitalier universitaire Salim Zemirli à El-Harrach, (Alger), a organisé, dimanche, une journée de sensibilisation sur le jeûne du diabétique. Intitulée "le diabétique, le Ramadhan et le dépistage", l’objectif de cette journée est la sensibilisation du diabétique sur les risques qui menacent sa santé, voire sa vie en cas de jeûne sans le consentement du médecin traitant. Cette journée est également l’occasion, à la veille du mois sacrée, pour les médecins de mettre en garde les diabétiques contre la consommation excessive de sucreries qui peuvent les exposer à de nombreuses complications, mais aussi de procéder à des dépistages sachant que le diabète est une maladie silencieuse", a expliqué la cheffe de service de médecine interne, Pr Oumnia Nadia. "Nous allons expliquer aux malades comment jeûner en toute sécurité, comment prendre leur traitement dont l’insuline, l’auto surveillance des glycémies et la pratique d’une activité physique régulière". Par ailleurs cette journée a été aussi l’occasion pour le chef d’unité au service de médecine interne, Dr. Hussein Mahmoudi d’expliquer aux présents le syndrome d’apnée du sommeil. Selon lui cette maladie "est très fréquente mais méconnue" malheureusement par la population, a-t-il déploré, expliquant que la maladie est caractérisée par des ronflements, suivis constamment par des coupures de respirations. Il a fait savoir également que parmi les autres symptômes évocateurs d’apnée du sommeil on peut citer le sommeil agité, les troubles de la respiration nocturne, somnolence dans la journée et la fatigue.