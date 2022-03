"En prévision du mois de Ramadhan, nous avons pris toutes les mesures susceptibles de garantir l’approvisionnement des marchés des wilayas relevant de la DRC-Centre en différents produits alimentaires et agricoles, à savoir Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa, Ain Defla et Djelfa, pour éviter toute perturbation dans la distribution des denrées de large consommation, notamment celles fortement prisées durant le mois sacré", a indiqué, à l’APS, la directrice locale du Commerce et de la promotion des exportations, Samia Abbabsa.

Selon les prévisions de la DRC, la production de semoule à Blida atteindra les 158,39 quintaux/jour (qx/J), contre 186,88 qx/J de farine, a ajouté Mme Abbabsa, assurant la disponibilité, à travers la wilaya, de neuf (9) minoteries approvisionnées régulièrement en blé dur et tendre, par l'Office national interprofessionnel des céréales.

Concernant le lait pasteurisé subventionné, les services de la DRC tablent sur une production de 109.000 litres/jour à Blida, devant être renforcée par un volume supplémentaire fourni par des wilayas voisines.

A Tizi-Ouzou, la DRC de Blida prévoit une production de 360.089 litres de lait/j, parallèlement à 575 qx/j de semoule et 5037 qx/j de farine, a-t-elle fait savoir.

Entre fin mars et début mai prochain, il est prévu une récolte de 510 tonnes de pomme de terre, 240 tonnes de courgettes, 120 tonnes de tomates, 1422 tonnes d'oignons, 240 tonnes d'ail local, 61 tonnes d’haricots verts, et 610 tonnes de laitue , dans la wilaya de Tizi-Ouzou. " Soit des quantités suffisantes pour la couverture du marché", a indiqué Mme Abbabsa.

Concernant les viandes rouges et blanches, très prisées durant le mois sacré, la wilaya de Tizi-Ouzou s’attend à réaliser une production de 6.862 qx de viandes rouges et de plus de 10.000 qx de viandes blanches. Sachant que la wilaya de Djelfa dispose d'une réserve importante dans ces produits, estimée à plus de 140.000 qx de viandes rouges et 14.800 qx de viandes blanches.

A son tour, la wilaya d’Ain Defla, réputée pour sa vocation agricole, dispose d'un important stock de pomme de terre, légume le plus consommé par les algériens, estimé à 7.736 tonnes, en plus de 13.616 tonnes d’oignon, selon les chiffres fournis par la directrice du secteur à Blida.

Activation des cellules de veille et de suivi

Pour éviter d'éventuels déséquilibres dans l'approvisionnement des marchés en ces produits, la direction du Commerce de Blida a mis au point un plan de contrôle du marché prévoyant notamment l’activation des cellules de veille et de suivi des directions locales relevant de la DRC- Blida, dans le but de signaler toute perturbation dans l'approvisionnement des marchés ou hausse des prix, avec l'implication des associations de protection des consommateurs, a, encore, fait savoir Mme.Abbabsa.

Le plan de contrôle porte également sur l’évaluation des quantités quotidiennes des produits alimentaires réceptionnées au niveau des marchés de gros avec le contrôle des prix, outre la mobilisation d’équipes de contrôle pour le contrôle du marché et des prix, et l’identification des produits les plus demandés par le consommateur, pendant le mois de Ramadhan, suivant les spécificités propres à chaque région.

A noter l’organisation programmée de caravanes de diverses denrées alimentaires de large consommation, pour l’approvisionnement des zones reculées, selon la directrice régionale de la promotion du commerce et des exportations (DRC- Blida).