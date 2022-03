Jumia, la première plateforme de vente en ligne en Algérie, qui célébrera bientôt ses 10 ans d’existence, dont huit années de présence en Algérie, annonce, lors d’une conférence de presse tenue à Alger le 15 mars 2022, plusieurs nouveautés en termes de la vente en ligne, modèle d’achat de plus en plus prisée par le consommateur algérien.

Soucieuse de répondre aux attentes de clients de plus en plus exigeants, Jumia s’est engagée, au fil des années, à démocratiser la vente en ligne en apportant des solutions efficaces au profit du consommateur qui demeure à la recherche de services rapide, sécurisé et accessible à tout moment mais aussi à continuer de faire grandir l’économie numérique en donnant plus de visibilité aux commerçants partenaires et permettre la création d’emplois directs et indirects.

Jumia, plateforme d’e-commerce N°1 en Algérie a réussi à répondre aux exigences de sa clientèle en la fidélisant à travers des offres qui correspondent à leur mode de vie. A ce propos, et à la veille du mois sacré de ramadan, Jumia a développé de nouvelles offres pour se rapprocher davantage de sa clientèle.

Jumia a fait le choix stratégique d’offrir de façon permanente la livraison gratuite à Alger sur tous les produits portant le label “Livraison gratuite à Alger” et ce, à partir d’un panier de 1 500 DZD. Elle vise à élargir cet avantage client à d’autres villes à l’avenir.

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, Jumia a mis en place des capacités supplémentaires pour réduire les délais de livraison partout où elle livre. Les clients d’Alger sont livrés aujourd’hui en moins de 24 heures.

Pour plus de confort pour ses clients, Jumia avait lancé l’ouverture de points de retrait qui leur permettent clients de récupérer leurs commandes en dehors de leur domicile, à moindre coût et à l’heure de la journée qui les arrange. D’ici la fin du mois, près de 120 points de retrait seront opérationnels à travers le territoire national montrant une accélération de cette orientation stratégique de Jumia.

Enfin, pour accompagner le changement des habitudes des consommateurs algériens qui sont de plus en plus portés sur les achats au quotidien, Jumia a continué de renforcer son offre supermarché sur sa plateforme Jumia Shopping sur laquelle le client dispose d’une gamme de produits de toutes catégories encore plus riche.

La nouveauté vient de Jumia Food, la plateforme plus connue pour ses restaurants où les clients d’Alger peuvent désormais faire leurs courses et être livrés grâce au réseau de

supérettes partenaires de Jumia. Ce service vient à point nommé répondre à cette demande sans cesse croissante, et sera encore plus apprécié pendant le mois de Ramadan.

Jumia Food a aussi étendu ses services à d’autres wilayas et est présente aujourd’hui dans 7 villes : Alger, Blida, Boufarik, Tizi Ouzou, Constantine, Annaba et Oran avec plus de 650 restaurants.

Justement, Jumia lancera ce 18 mars sa Campagne Ramadan avec des réductions allant jusqu'à -60% sur les produits des catégories permettant de bien se préparer au mois sacré du Ramadan telles que maison, cuisine, électroménager et électronique, etc. En plus des offres il y aura aussi des ventes flash, jeux, cadeaux et plein d’autres surprises.

Ces offres sont aussi le résultat de plusieurs partenariats stratégiques que Jumia a conclus avec de nombreuses grandes marques qui sont présentes dans la catégorie Boutiques Officielles. Dans le même sillage, Jumia annonce la reconduction de son partenariat avec l’Office National des Publications Scolaires. Cette action rappelons-le avait permis à de nombreux clients de se faire livrer les livres scolaires pour leurs enfants sans avoir à se déplacer. Cette opération s’est avérée être un grand succès auprès des consommateurs algériens.

Jumia active dans 11 pays africains

Jumia qui est leader sur le marché algérien du e-commerce est aussi la plateforme de vente en ligne N°1 en Afrique. Jumia est active dans 11 pays sur le continent africain. Jumia exploite une marketplace connectant des milliers de vendeurs à des millions de consommateurs, avec une logistique intégrée et des services de paiement digitaux.et possède une branche financière, Jumia pay, qui permet aux clients de faire leurs achats, de payer leurs factures et de commander des pizzas, sans quitter les plateformes de Jumia.

Le marché Africain du e-commerce se veut être un marché en plein expansion. En effet le pourcentage des utilisateurs internet ne cesse d’augmenter jusqu’à atteindre les 66% pour l’Afrique du Sud et 63% pour l’Afrique du Nord et ce sur le support mobile. L’Algérie n’échappe pas à cette évolution avec désormais plus de 46 millions d’utilisateurs mobile (+2,1% par rapport à l’année précédente). (Rapport We Are Social).