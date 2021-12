L'exercice qui a consisté en la création d'une situation réelle d'un incendie déclaré sur un pipeline suite à la chute d'une grue, s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la Direction centrale Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) du groupe pétrolier et gazier algérien.

Ont participé à cet exercice dont le but est, principalement, la gestion de l'urgence et le renforcement de la coordination entre différents services, des agents de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et les services hospitaliers du CHU Salim-Zemirli.