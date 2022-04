QNET, la société de vente directe basée sur le commerce électronique, a organisé cette année la première convention de son événement virtuel biannuel phare, la V-Convention Connect (VCC2022), diffusée en direct à plus d'un demi-million de distributeurs et de clients dans environ 50 pays dont l’Algérie.

Il s'agit du quatrième événement de l'édition virtuelle de la convention phare depuis le passage au virtuel en raison de la pandémie mondiale.

"Grâce aux événements virtuels qui sont désormais devenus une norme mondiale, nous avons dû trouver de nouvelles façons de garder notre convention passionnante et engageante pour nos participants. Le principal avantage des événements virtuels est qu'ils nous permettent d'atteindre un public beaucoup plus large que jamais auparavant vu que le coût de la participation est beaucoup moins cher. Nous nous efforçons de donner à notre public un contenu intéressant et engageant et une expérience immersive qui leur permet de vivre la magie et l'énergie d'être dans un stade entouré de milliers d'autres personnes. Heureusement, la technologie nous a permis d'expérimenter et d'innover avec l'expérience virtuelle que nous offrons à notre public, y compris un aperçu de QNET dans le métaverse." A déclaré Malou Caluza, PDG de QNET.

En utilisant des outils technologiques tels que Unreal Engine et une suite de production virtuelle, QNET a transporté le public participant à travers différents cadres allant des horizons fascinants de la ville à une scène centrale magnifique à l'intérieur d'un stade virtuel dans un environnement 3D.

QNET Présente une Gamme de Soins Personnels Révolutionnaire

QNET a lancé un nouvel arrivage à sa marque de soins de fabrication suisse Physio Radiance appelée la série Physio Radiance Expert, une ligne de soins personnels révolutionnaire qui agit sur les signes les plus importants du vieillissement autour des yeux, du visage et du cou.

La gamme Physio Radiance Expert exploite la croissance explosive du marché mondial des soins de la peau - évalué à environ 140 milliards de dollars en 2020 - alors que les consommateurs ont déplacé leur argent des produits cosmétiques vers les soins de la peau et d'autres rituels de soins à domicile car ils passent plus de temps à la maison à la suite de la pandémie mondiale.

Les produits Physio Radiance Expert comprennent : Instant Youth pour les Yeux et Instant Youth Pour le Visage. Ces nouveaux produits utilisent une formule dermo-cosmétique révolutionnaire qui intègre des ingrédients actifs scientifiquement prouvés et testés cliniquement et sont conçus à partir d'un mélange breveté d'extraits naturels. La gamme Expert est hypoallergénique et il a été prouvé qu'elle offre des résultats immédiats et à long terme et vise à réparer les dommages passés, à régénérer la peau et à la protéger des dommages futurs.

"Les soins personnels deviennent de plus en plus essentiels à nos routines quotidiennes. Alors que de plus en plus de gens explorent leurs choix et en apprennent sur la science derrière un produit, la demande de produits qui ont des résultats démontrables est à la hausse", déclare Caluza. "Notre objectif à travers Physio Radiance Expert est de répondre à cette demande et de proposer des produits efficaces et de haute qualité à nos clients du monde entier."

BERNHARD H. MAYER Redéfinit le Luxe Suisse Moderne

Bernhard H. Mayer, la marque de montres et de bijoux suisses de luxe de QNET, a fièrement présenté sa nouvelle collection Empire au VCC2022 - des montres de fabrication suisse magnifiquement finies pour elle et lui. Conçue avec une ingénierie de précision, la collection Empire combine un style classique avec une esthétique contemporaine et sophistiquée. Les deux variantes de genre se déclinent en deux modèles : acier inoxydable et rose gold, chacun incarnant l'élégance épurée et le raffinement classique qui sied au titre de la collection.

La marque a également présenté son dernier accessoire pour homme, le bracelet Classe, une pièce qui en impose en manchette regorgée d'or 18 carats, qui sert également d'accessoire polyvalent qui s'adapte sans effort à n'importe quelle tenue ou occasion.

L'industrie suisse du luxe est connue pour être traditionnelle dans ses habitudes de vente relativement rigides. Cependant, Bernhard H. Mayer a très tôt adopté le commerce électronique comme principal canal de distribution et a enregistré une nouvelle croissance alors que la vente au détail en ligne augmentait tout au long de la pandémie.

Désormais, la marque est prête pour la prochaine phase de croissance : la métaverse, un espace de réalité virtuelle immersif où les clients peuvent s'engager dans une réalité physique-numérique hautement organisée où ils peuvent voir, toucher et expérimenter les montres et les bijoux de luxe Suisse de Bernhard H. Mayer. Un aperçu de la prochaine destination métaverse de Bernhard H. Mayer, en partenariat avec la plateforme mondiale virtuelle Decentraland, a été l'un des points forts de la convention.

En faisant référence à la façon dont Bernhard H. Mayer vise à explorer de nouvelles voies pour proposer ses offres de luxe à un public plus large, Caluza déclare : « Le mélange unique de commerce électronique et de stratégie directe au consommateur de Bernhard H. Mayer a permis à la marque de connaître un grand succès au cours des dernières années. Nous considérons la convergence de nos mondes physique et numérique via les plateformes métaverse comme une opportunité de croissance dans l'industrie de l'horlogerie et des bijoux de luxe.

Parallèlement à la mission de Bernhard H. Mayer d'ouvrir une nouvelle voie vers l'accessibilité dans l'industrie du luxe grâce au commerce électronique et à la métaverse, la marque tient fermement sa promesse quant au développement durable. Tous les produits de haute joaillerie de Bernhard H. Mayer utilisent de l'or recyclé d'origine éthique provenant de membres du Responsible Jewellery Council (RJC), la principale norme éthique de l'industrie de la joaillerie.