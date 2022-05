Tandis que le monde s'ouvre lentement, et après deux longues années, le mois sacré du Ramadan est à nouveau l'occasion pour les familles et les amis de se réunir, de partager la prière et de rompre le jeûne ensemble au coucher du soleil. Fidèle à la tradition depuis plusieurs années, QNET, société internationale de vente directe basée sur le commerce électronique, marque une fois de plus le Ramadan en s'associant à des organisations non gouvernementales, sans but lucratif et à divers autres partenaires dans plus de 30 pays afin de venir en aide aux communautés vulnérables et mal desservies. Grâce à son vaste réseau mondial d'employés, de distributeurs et de partenaires, QNET a adhéré à l'esprit du Ramadan en se mobilisant pour soutenir les communautés dans le besoin en Asie centrale, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est.

Partage du bonheur au Moyen-Orient et en Afrique du nord

En Algérie, QNET a organisé un dîner d'iftar dans un foyer pour enfants sous les auspices de SOS Village d'enfants. Un repas nourrissant a été servi aux enfants pour rompre leur jeûne, suivi par « des activités de divertissement. Au Maroc, QNET s'est associé à l'organisation à but non lucratif ATAA FOUNDATION pour la distribution de 100 cartes prépayées, d'une valeur de 700 dh chacune, à des familles financièrement vulnérables, leur offrant ainsi un moyen de se rapprocher de leurs proches pendant le mois sacré et de payer les services de première nécessité. Aux Émirats arabes unis, QNET a organisé un événement « Night Fest » en collaboration avec SERGAS, le principal fournisseur de solutions gazières au Moyen-Orient, afin de partager l'esprit du Ramadan avec plus de 150 ouvriers du camp de travail de SERGAS à Sharjah. L'événement est issu de l'initiative "1 milliard de repas" du gouvernement des Émirats arabes unis, visant à procurer une aide alimentaire aux groupes vulnérables de la région. QNET a également organisé une compétition amicale afin que les travailleurs puissent gagner des prix, marquant ainsi une soirée inoubliable pour une communauté de personnes qui travaillent sans relâche dans les coulisses. Au Qatar, QNET a collaboré avec WA'HAB, l'organisation caritative nationale engagée en faveur de l'alimentation des moins fortunés et de la réduction du gaspillage alimentaire, afin de faire valoir la nécessité de contribuer à un objectif qui va bien au-delà de la simple réussite financière. Ainsi, des représentants locaux de QNET se sont joints aux bénévoles de WA'HAB pour distribuer des boîtes d'iftar aux travailleurs qui jeûnent. Ce fut l'une des plus grandes campagnes de distribution de nourriture de la ville. En Palestine, des boîtes d'Iftar ont été distribuées à plus de 150 enfants dans un foyer pour enfants à Gaza. Au cours de cette soirée, les enfants ont eu droit à des repas de leur choix et ont profité pleinement de ce moment de convivialité. En outre, QNET a distribué de nombreux don de denrées alimentaires essentielles et de produits d'épicerie aux personnes dans le besoin dans d'autres pays de la région MENA tels que l'Égypte, l'Irak et le Liban.

Réchauffement du cœur des communautés en Asie

QNET s'est associé à World Human Relief (WHR), une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée en Turquie, pour faire don de denrées alimentaires essentielles et de produits d'épicerie à environ 200 ménages en situation de vulnérabilité financière dans la région d'Adana. Par ailleurs, QNET a distribué des colis alimentaires à des familles dans le besoin à Viranşehir, un district de Sanliurfa, en Turquie. Au Kazakhstan, QNET a organisé un événement pendant le Ramadan dans un foyer pour enfants à Nur-Sultan. Les enfants ont été surpris par l'installation d'une nouvelle aire de jeux en plein air, à laquelle ont participé des représentants de l'Akimat de Nur-Sultan, de la mairie locale, des distributeurs et des employés de QNET. En outre, l'équipe de QNET a emmené les enfants au théâtre local et a organisé un goûter pour leur plus grand plaisir. En Indonésie, QNET a réuni des enfants de l'orphelinat Muhammadiyah Putat et de l'orphelinat Baitul Hijrah pour leur faire découvrir, explorer et expérimenter différentes professions grâce aux aires de jeux éducatifs interactifs de Kidzania Surabaya. QNET espère, à travers cette activité, donner à ces enfants un aperçu des possibilités qui leur sont offertes pour un meilleur avenir permettant de réaliser leurs rêves.

Répandre l'esprit du ramadan en Afrique sub-saharienne

En Tanzanie, QNET a fait don de denrées alimentaires et d'articles de toilette, tout en apportant un soutien financier à l'orphelinat Mazizini de Zanzibar et à l'orphelinat Chakuwama de Dar Es Salam, ce qui témoigne du soutien de l'entreprise au développement des jeunes et des communautés dans la région. À Lagos, au Nigeria, QNET a aidé l'orphelinat Door of Peace (Bab Es Salaam), un centre qui accueille des enfants de familles musulmanes depuis 1990, en faisant don de denrées alimentaires, de provisions et d'articles de toilette. Au Ghana, QNET a organisé une cérémonie de rupture du jeûne dans un hôpital local situé à Kumasi. Les employés et les représentants locaux de QNET se sont joints au personnel et aux patients de l'hôpital pour une soirée marquée par le partage de rires et de nourriture. QNET a ensuite terminé la soirée en faisant un don composé d'articles essentiels pour le garde-manger. QNET a également travaillé avec une mosquée locale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour rassembler la communauté autour d'un repas chaleureux pour rompre le jeûne. Organisé dans l'une des zones les plus fréquentées de Côte d'Ivoire, l'événement a vu de nombreux ménages se réunir pour trouver du réconfort dans un repas commun, suivi par une prière à la mosquée.

Incarner une culture du don

Le don à la communauté fait partie intégrante de la culture de QNET. "Nous croyons que le changement positif commence par nous", déclare Malou Caluza, PDG de QNET. " Nous sommes chanceux d'être en mesure d'apporter notre soutien à ceux qui ont besoin d'un coup de main. Nous pensons qu'il est de notre devoir d'aider ceux qui ont du mal à se remettre sur pied ou qui sont dans une situation vulnérable, en raison des inégalités systémiques exacerbées par la pandémie. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité, aussi petite soit-elle, de soutenir nos communautés et de construire un Ramadan à la fois plus sûr et plus inclusif". QNET marque le mois sacré du Ramadan depuis de nombreuses années en soutenant et en s'impliquant dans de nombreuses activités au profit des communautés défavorisées du monde entier. L'année dernière, l'initiative du Ramadan de QNET a permis à la société d'étendre son aide et d'aider des milliers de personnes touchées par la pandémie de Covid dans le monde. Vous trouverez de plus amples informations sur les initiatives mondiales et les activités d'aide communautaire sur le site Web de QNET et sur le site Web ou la publication électronique de la RYTHM.