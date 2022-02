La société mondiale de vente directe basée sur le commerce électronique, QNET, a lancé une plateforme d'apprentissage innovante appelée Qlearn le 2 février 2022 pour promouvoir et favoriser la formation continue à vie. QNET a annoncé que le lancement de Qlearn vise à accorder des certificats relatifs à un large éventail de cours à tous ceux qui souhaitent se perfectionner pour améliorer leur situation professionnelle et leur carrière face à la forte concurrence actuelle. "Chez QNET, nous pensons que l'apprentissage est un projet d'amélioration continue des connaissances qui dure toute la vie. Il ne s'arrête pas à un diplôme traditionnel et, en particulier dans un monde en perpétuel mouvement et progrès, il est impératif de se former pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances si l'on veut rester pertinent", a déclaré la PDG de QNET, Mme Malou Caluza, en soulignant que Qlearn a été lancé avec ce noble objectif. QNET a déclaré qu'avec Qlearn, l'éducation sera amusante, interactive et facilement accessible où que vous soyez dans le monde. Ces cours sont adaptés aux professionnels orientés vers la carrière et aux aspirants entrepreneurs. Ils comprennent des vidéos animées, des exercices de soutien faciles à réaliser et divers types de multimédia, tous accessibles depuis n'importe quel appareil électronique. "Nous avons conçu Qlearn comme une plateforme numérique éducative polyvalente qui ne tient pas compte du temps ni de la géographie. En outre, elle est multilingue, notamment en anglais, arabe, russe, français, turc et Bahasa Indonésien. Le choix de langues sera élargi dans les jours à venir", a déclaré Mme Caluza. Les nouveaux cours proposés sur Qlearn sont "Fondamentaux de la publicité sur les médias sociaux", précisément pour Facebook. Ce cours, selon QNET, permettra une immersion en profondeur dans la publicité payante sur les médias sociaux précisément pour Facebook. Ce cours, selon QNET, permettra une immersion en profondeur dans la publicité payante sur les médias sociaux. De même, FB Social Media Marketing fait également partie des cours proposés. Il établit les bases du marketing des médias sociaux. En outre, Google Project Management est un cours axé sur la terminologie de base de la gestion de projet et sur le rôle et les responsabilités d'un chef de projet. Les autres cours sont Google : Sécurité informatique : Défense contre les pratiques numériques obscures - un cours qui couvrira une grande variété de concepts, d'outils et de meilleures pratiques en matière de sécurité informatique. Qlearn propose également un cours intitulé "Introduction à la négociation", destiné à aider les participants à devenir de meilleurs négociateurs. À la différence de nombreux cours de négociation, QNET a développé une structure pour analyser et façonner les négociations, ce qui est unique, selon le communiqué de l’entreprise. Enfin, Qlearn propose un cours sur "Les femmes et le leadership" : Inspirer le changement positif - une autre formation qui vise à inspirer et à responsabiliser les femmes et les hommes à travers le monde entier à s'engager dans un développement de carrière avec des objectifs réfléchis et à faire face au leadership pour des causes importantes.