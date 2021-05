Le Ramadan est un mois de générosité, de solidarité et de partage. Malheureusement,

comme à chaque année, un grand nombre de familles n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, lors de ce mois sacré. A cet égard, QNET, la société mondiale de vente directe, comme à l’accoutumée, réitère son engagement citoyen en s’impliquant dans les actions de solidarité nationale, et ce, en joignant leurs forces, pour la deuxième année consécutive, avec Ness ElKhir, le plus grand groupe de jeunes Algériens bénévoles, engagés dans l'action humanitaire, pour l’initiative de « Coffate El Khir », en distribuant près de 150 couffins remplis de denrées alimentaires de base aux familles nécessiteuses dans les régions centre, et est du pays.

En cette occasion, la PDG de QNET, Mme. Malou T. Caluza a déclaré : « La charité fait partie de l’esprit du Ramadan, et beaucoup d’initiatives voient le jour pendant ce mois sacré. C'est une occasion qui s'offre à nous en tant qu’entreprise citoyenne pour manifester notre volonté de soutenir les algériens, particulièrement les franges les plus démunis de la société. Grâce à ces actions humanitaires, nous œuvrons pour enraciner les valeurs de la citoyenneté à travers la solidarité et l’entraide avec le support de notre partenaire privilégié Ness El Khir. Nous sommes très fier et ravis de collaborer avec ce groupe de bienfaisance pour la deuxième année consécutive, et nous continuerons aussi à apporter la contribution nécessaire, à travers notre engagement solidaire et citoyen».

De son côté, Mr. Mohamed Amine Ogab, membre bénévole et représentant de Ness El Khirs’est exprimé : « Nous tenons à remercier l’entreprise QNET, qui, partant de son esprit de solidarité, nous accompagne dans cette action humanitaire. Nous sommes fiers de renouveler cette collaboration, qui nous a permis de venir en aide aux dizaines de familles défavorisées en ce mois de partage et de piété. »

Ces actions de Ramadan s’inscrivent dans la lignée de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de QNET, et reflète sa philosophie RYTHM (RaiseYourself To Help Mankind, en français « Lève-toi pour aider l’humanité »).

La campagne de charité du Ramadan est une des campagnes clés de QNET chaque année. C’est en effet une initiative très significative, réconfortante et accomplissante pour l’entreprise, qui croie en l’expansion de la joie et de l'épanouissement aux communautés défavorisées. De telles campagnes promeuvent la responsabilisation de la communauté et sont aussi très inspirantes pour son personnel et ses Représentants Indépendants pour être, comme ils deviennent personnellement impliqués dans l’enrichissement de la vie d’entre d’autres et de les aider à vivre de façon absolue.