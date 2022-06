Conformément à sa philosophie Rythm (Raise Yourself to Help Mankind qui se traduit par : Elevez-vous pour aider l’humanité) ; et dans le cadre de ses activités de Responsabilité Sociale, Qnet, la société internationale de vente directe basée sur le e-commerce, a procédé à l’organisation d’une journée de nettoyage de plage à Alger Plage, et ce, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Les représentants indépendants de Qnet, les organisations environnementales, les bénévoles et les membres des médias se sont réunis pour cette activité de nettoyage côtier. Cette opération vise à maintenir la propreté et la beauté du bord de mer et à sensibiliser à l'importance de nettoyer après s'être amusé sur la plage. Elle vise également à encourager les individus à s'approprier leur environnement et à prendre un soin particulier des espaces publics pour leur propre intérêt et celui des générations futures. L'initiative a été réalisée en coopération avec la commune de Bordj El Bahri, avec l'aide d'ExtraneT, l’établissement public qui est chargé de la réalisation de toutes les opérations de nettoiement, de collecte et de transport de déchets ménagers, et le nettoyage des lieux accueillant le public ; la société SM Vision Net spécialisée dans la collecte des déchets et sous la recommandation du commissariat national du littoral (CNL). Les participants ont passé un après-midi et ont accompli bien davantage qu'un travail d'équipe, ramassant des déchets créés par l’homme sur le littoral, y compris d'innombrables mégots de cigarettes, bouteilles et gobelets en plastique et autres déchets, l'action comprenait à placer des poubelles pour la prévention future.