"Il y a une conjugaison d'efforts au niveau de la commission permanente de coordination de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), composée de 16 secteurs ministériels et de représentants de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, de la Protection civile et de la société civile", a indiqué Mme Cherfi lors d'un Iftar collectif avec les enfants orphelins au Centre de prise en charge psycho-sociologique de Bentalha (Alger), organisé par l'ONPPE à l'occasion de la Journée du Savoir Youm (El Ilm).

"La cellule de réception des signalements au niveau de l'ONPPE a reçu 1020 cas d'atteinte aux droits de l'enfant depuis janvier dernier", a fait savoir la même responsable, ajoutant que "le nombre d'appels dénote le sens de responsabilité du citoyen et de l'intéret qu'il porte à l'enfant et à ses droits".

"L'ONPPE tend à chaque fois à mettre en place de nouveaux mécanismes qui s'ajoutent au numéro vert (11-11)", a-t-elle dit, rappelant "le lancement d'une application sur smartphone la fin de l'année dernière, dont une partie a été mise en service notamment en ce qui concerne les signalements que reçoit l'ONPPE des associations membres du réseau de la société civile pour consolider les droits de l'enfant à travers tout le pays".

Elle a rappelé les nombreuses activités tracées par l'ONPPE pour cette année, notamment "la mise en service d'un système d'information national sur la situation des enfants en Algérie, lancé depuis quelques temps".

"L'Office continuera cette année à investir dans l'élément humain, à travers la formation de tous les intervenants en matière de protection de l'enfance, y compris les membres de la cellule de veille pour se conformer au développement des mécanismes de signalement qui viennent s'ajouter au numéro vert, dont une application sur smartphone", a-t-elle affirmé.

Concernant l'Iftar collectif organisé, dimanche, au niveau du Centre de Bentalha, la responsable a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre "des actions de solidarité au profit des enfants à l'occasion du Ramadhan et de la célébration de la Journée du savoir".

La manifestation à laquelle a pris part le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) en charge du centre de Bentalha, le professeur Mustapha Khayati, ainsi que des responsables locaux a été ponctuée par des exposés sur les droits de l'enfant, les différentes sciences et technologies, et les activités de loisirs et d'innovation au profit des enfants.