Soixante dix pour cent (70%) des projets inscrits au titre du programme national de logements, qui prévoit la réalisation de plus de 1,2 million d'unités, sont parachevés ou en cours de réalisation, selon un bilan présenté lundi lors de la visite du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de projets de logements dans la capitale.

Il ressort du bilan dressé par le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville que sur un total de 1.239.201 logements programmés, 199.753 unités (16% du programme) ont été parachevées en 2020/2021 et 667.727 autres sont en cours de réalisation (54%).

Les travaux de réalisation de 371.721 autres logements programmés n'ont pas encore démarré, soit 30 % du programme tracé, selon le bilan.

Concernant la répartition de ce programme par quotas, le bilan fait état de 397.393 logements location-vente (AADL), dont 308.647 en cours de réalisation et 60.126 parachevés, et de 226.104 logements publics locatifs (LPL), dont 151.087 en cours de réalisation et 56.493 unités parachevées.

Jusqu'au 25 avril dernier, le nombre des Logements publics locatifs (LPL) a atteint 66.838 unités (un chiffre qui comprend également les logements achevés avant fin 2020), selon la même source.

Concernant le bilan des programmes livrés en 2020-2021, le nombre des logements a atteint 233.910 unités, ajoute-t-on de même source.

Le bilan élaboré par la wilaya d'Alger indique que le programme global destiné à la capitale compte 174.105 unités, dont 114.145 de type location-vente, 18.085 Logements publics locatifs (LPL), 14.321 Logements promotionnels publics (LPP), 13.075 Logements sociaux participatifs (LSP), 13.203 Logements promotionnels aidés (LPA) et 1.276 Logements du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS).

Sur l'ensemble du programme, 137.681 unités sont en cours de réalisation, soit 80% des logements programmés dans la wilaya d'Alger parallèlement à la réception de 10.794 unités (6 % du programme).

La réalisation de 12.545 unités (7%) n'a pas encore été lancée, selon le bilan qui fait état également de l'arrêt des travaux au niveau de 12.085 unités (7%).