Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé, samedi à Alger, le lancement de l'opération de remise des décisions de pré-affectation des logements au profit de quelque 40.000 souscripteurs au programme AADL à travers le pays. L'opération débutera, à compter de ce samedi, via la plateforme électronique de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL) au profit des souscripteurs concernés, dont 10.000 souscripteurs à Alger, selon le ministre. Cette opération "se poursuivra jusqu'à ce que le dernier souscripteur au programme "AADL 2013" ou le dernier parmi ceux ayant introduit un recours et procédé au versement de la première tranche bénéficient d'un logement, et ce à travers tout le territoire national", a précisé M. Belaribi. Ont assisté à cette opération, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de la Fête de la Victoire, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme ainsi que le wali d'Alger.