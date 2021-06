Le quota de l'Algérie augmentera légèrement en juillet, de 14.000 barils/jours, suite à la décision prise mardi par l'Opep et ses alliés (l'Opep+) relative à une augmentation de 441.000 barils/jour de leur production le mois prochain, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

"Le ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a participé mardi aux travaux de la dix-septième réunion ministérielle des pays de l'OPEP et non l'OPEP, qui s'est tenue via visio-conférence", indique le communiqué.

Cette réunion, qui a regroupé 23 pays dans le cadre de la déclaration de coopération (13 pays de l'OPEP et 10 non-membres de l'organisation), était consacrée à l'examen des récentes développements du marché pétrolier international.

A l'issue de cette réunion, "il a été décidé à l'unanimité de se conformer aux décisions de la quinzième réunion ministérielle des pays OPEP et non OPEP, tenue le 1er avril 2021, pour maintenir l'ajustement de la production du mois de juillet soit, l’augmentation de 441 mille barils par jour".

Pour l'Algérie, cet ajustement "permettra une légère augmentation de sa production, environ 14 mille barils par jour", précise le ministère.

Le ministre a participé, également, aux travaux de la trentième réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) pour évaluer l'évolution du marché à court terme, ainsi que le niveau de respect des engagements de réduction de production des pays signataires de la Déclaration de coopération, pour le mois d’avril 2021 et ce, sur la base du rapport du Comité Technique conjoint.

Il s'est félicité, dans une déclaration à la presse, de la performance des niveaux de conformité global de réduction de production réalisé, ainsi que le respect des engagements des pays membres de l'OPEP et non OPEP pour le mois d’avril qui a atteint 114%.

Il a, également, déclaré qu'il a été convenu dans le cadre de l’accord de déclaration de coopération de poursuivre les réunions périodiques des pays OPEP et non OPEP, afin de suivre l'évolution du marché pétrolier et de prendre les décisions appropriées pour l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier.