La jeune équipe algérienne connu dans le domaine du E-commerce sous le nom de Prix Algerie, lance un nouveau service qui permet aux algériens vivants à l’étranger d’effectuer leurs achats directement via leurs cartes bancaires sur la plateforme PrixAlgerie.com, la livraison se fait directement à leurs familles et proches qui vivent en Algérie.

Ce service supplémentaire permet d’alléger les dépenses des familles algériennes qui comptent sur leurs proches à l’étranger afin d’effectuer des achats divers, ou offrir des cadeaux à distance (Anniversaires, mariages, fêtes des mères,…)

PrixAlgérie.com donne la possibilité à nos expatriés des quatre coins du monde de choisir parmi plus de 1 500 produits disponibles sur le site, de payer directement via leurs carte VISA. L’option demander un produit est ajouté afin d’élargir l’éventail du catalogue. Dès validation, l’équipe procèdera à l’achat du produit et la livraison jusqu’aux domiciles de leurs familles en Algérie en toute sécurité. Prix Algerie est une marketplace, lancée en 2020 , elle permet aux marques officielles d’avoir une boutique et vendre leurs produits en ligne, possédant plusieurs catégories tels que l’électroménager, beauté, informatique, produits de bébé, sport et même les pièces de rechange des robots d’électroménager, cocottes, bras mixeurs…etc. PrixAlgérie.com connu pour leurs prix imbattables sur le marché mais aussi pour la rapidité de livraison qui ne dépasse pas 48h (sauf extrême sud).

Ces derniers mois, PrixAlgerie.com est devenu le représentant de plusieurs nouvelles marques en Algérie, afin de les aider à communiquer sur leurs produits et les faire connaitre sur le marché algérien, les plus grandes youtubeuses Algériennes ont testé et présenté leurs satisfactions sur la qualité des produits, le prix et la rapidité de livraison.

Cette Startup Algérienne vise à entrer par la grande porte dans plusieurs pays comme la Tunisie et le Maroc en 2022, attirant ainsi des investisseurs étrangers pour s’attaquer l’Afrique.