Six chanteurs en herbe, soutenus par l’orchestre dirigé par Smail Ferkioui, ont livré, après la diffusion d'un court documentaire évoquant le grand cheikh du chaâbi, et au même titre qu’autant d’interprètes la veille, les dernières prestations en compétition de ce grand prix, à travers la reprise, durant 15 mn chacun, d’autres pièces encore, du riche répertoire d'El Hadj El Hachemi Guerouabi (1938-2006).

Ould Rabah Mohamed Seddik de Tiaret, premier à soumettre son rendu à l’appréciation du jury, a choisi de se mesurer aux pièces "Hakmet" et "Djib liya rassek wadji en’guesrou", suivi de l’unique candidate de ce concours, accueillie avec des salves d’applaudissements et des youyous nourris, Ghofrane Bouache (15 ans) qui a entonné avec une vois suave, trois courtes pièces dans le mode Djarka, "Rachiq el ked" (inqileb), "Ach ma iberred nirani" et "Wahd el ghoziel".

Le jeune Nacer Amrani de Miliana, a quant à lui, choisi les partitions et les textes d’"El Herrez" et de "Men hou li blak a lalla", alors que Rabah Isbaten de Bejaia, connu sous le nom d’artiste de "Nous" a opté pour les pièces, "El qelb bat sali" et "Kane mâkoum djet", pour que Salim Sidi Dris d’Alger et Mehdi Felfoul de Blida concluent avec les pièces, "Abou el ôyoun", "Ach ma iberred nirani" et deux compositions personnelles, "Men hob del w’tan hobbi El Djazaïr" et "âal El Djazaïr, sendjak irefref ", respectivement.

Le jury, composé par le chanteur, Cheikh Hamid El Aidaoui, l’expert spécialisé dans le melhoun Said Raab, et le lauréat du Prix el-Hachemi-Guerouabi de l’année 2014 Sid Ahmed Derradji, a rappelé les critères d’appréciation des candidats qui évalueront, la maîtrise de la voix et de l’instrument, la diction, la maîtrise du texte, la cohérence dans l’enchaînement des thèmes (istikhbar, qcid et final), la maîtrise du rythme et la tenue sur scène.

Invités par les organisateurs de la 7e édition de ce grand prix, 15 jeunes instrumentistes, de l’association des Beaux Arts d’Alger, présidée par Mustapha Belkahla, ont, auparavant, ouvert la soirée dans une ambiance de grands soirs.

Les jeunes virtuoses (entre 12 et 18 ans) en classe moyenne de musique andalouse, dirigés par Abdelmadjid Boumaza, ont présenté "Noubet Rasd", déclinée dans ses différentes cadences et mélodies.

Les musiciens ont embarqué l’assistance dans une belle randonnée onirique, se distinguant par un jeu empreint de technique et de maîtrise, à l’instar des différents istikhbars brillamment rendus par Dalia à la Kouitra, Karim à la mandole ou encore par le plus jeune de tous, Amir (12 ans) au piano.

Des voix suaves et cristallines ont également été mise en valeur, à travers de belles interprétations, à l’image de Sara et Ayoub, dans "Moudh badet"(b’taïhi), Amira et Islem, dans "Mali el ghamem" (Derdj), Karim et Yasmine, ainsi qu’Elena et Lylia, dans "El hawa dellel oussoud" (N’çraf 1ère et 2ème parties) et l’ensemble dans, "Ya qalbi khelli el hal", "Niranou qalbi" et "Rimoun rametni" (kh’lass 1 et 2).

Une quinzaine de jeunes talents, de différentes villes du pays, ont pris part, du 3 au 5 mars à Alger, à la compétition de la 7e édition du grand prix El-Hachemi-Guerouabi, organisée sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec l'Office national des Droits d'auteurs et droits voisins (Onda) et le palais de la Culture Moufdi-Zakaria.

La 7e édition du grand prix El-Hachemi-Guerouabi prendra fin samedi au même endroit, avec une cérémonie de clôture animée par les Cheikhs, Abdelkader Chaou, Hamid El Aidaoui et Mohamed Rebbah.

Les noms des lauréats, ainsi que du prix du jury de cette 7e édition, seront révélés lors de cette cérémonie de clôture, après quelques hommages rendus à de grandes figures de la chanson chaâbi.