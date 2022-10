La responsabilité de préserver par l’écriture le patrimoine culturel oral algérien "incombe à l’élite littéraire, aux écrivains, aux romanciers et aux historiens", a indiqué dimanche à Annaba les participants au séminaire sur "la littérature algérienne de l’émigration".

Les intervenants ont considéré au terme du séminaire de deux jours, organisé à l’occasion de la Journée nationale de l’émigration (17 octobre) et du soixantenaire de l’indépendance du pays, que "l’oralité dominante du patrimoine populaire algérien souligne le besoin de le préserver par l’écriture y compris au travers des écrits littéraires abordant les divers aspects de la culture algérienne".

Ils ont également mis en exergue l’importance du patrimoine oral populaire pour exprimer l’identité des écrivains algériens de l’émigration, relevant que certains poètes algériens issus de l’émigration résidant dans d’autres pays du Maghreb et au Moyen-Orient, à l’instar de Hadda Zerki, ont vu leurs œuvres rattachées à des sources autres qu’algériennes.

Dans leurs communications, au cours de la 2ème journée du séminaire, les participants à la rencontre ont abordé les questions de la mémoire et l’identité dans les écrits des auteurs et romanciers issus de l’émigration.

Pr. El Arem Azzani, de l’université de Sétif, a présenté une lecture dans l’imaginaire du roman "La grande Maison" de Mohamed Dib, passant en revue les traits liés à la mémoire nationale, la misère et la privation que vivait le peuple algérien sous l’occupation française.

Les intervenants au cours du séminaire, organisée par la Direction de la culture et des arts d’Annaba et l’université Badji-Mokhtar, ont abordé, lors des débats, les contributions de la littérature algérienne de l’émigration à la préservation de l’identité et la promotion de la culture algérienne à l’étranger.

Le séminaire dont les travaux ont eu lieu au théâtre régional Azzedine Medjoubi d’Annaba a reçu la poétesse algérienne de l’émigration Rachida Mohammedi comme invité d'honneur.