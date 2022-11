Cent quatre-vingt- dix-huit(198) organisations palestiniennes et internationales ont demandé au procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, et à la présidente de l'Assemblée des Etats parties à la Cour pénale internationale, Silvia Fernandez de Gourmendi, d'enquêter sur les crimes de guerre commis par I'entité sioniste contre la société civile et le peuple palestinien. Dans un mémorandum soumis à la Cour pénale internationale, les organisations ont appelé à la condamnation publique de la classification par l'entité sioniste des organisations de la société civile palestinienne comme "terroristes", ainsi qu'à demander à l'entité sioniste de revenir sur sa décision, selon l'agence de presse Wafa qui rapporte l'information. De plus, les organisations ont exigé que les crimes commis par les forces de l'occupation sionistes lors de leur attaque militaire injustifiée contre la bande de Ghaza en août 2022 "soient inclus dans l'enquête en cours sur la situation en Palestine". Elles ont, en outre, souligné la nécessité d'accélérer l'enquête sur la situation en Palestine, d'inclure les crimes contre l'humanité tels que l'apartheid et la persécution, ainsi que de publier des déclarations proactives pour empêcher les pratiques des sionistes susceptibles de contribuer à la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, soulignant que "tous les crimes commis en Palestine, y compris l'entrave du travail des organisations palestiniennes, doivent faire l'objet d'une enquête ,conformément à l'article 9 du Statut de Rome". Enfin, elles ont demandé que "des mesures appropriées soient prises, dans le cadre de l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale en vertu du +Statut de Rome+, pour prévenir et dissuader les pratiques d'apartheid et empêcher les forces d'occupation de commettre de nouveaux crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le peuple palestinien.