Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, pour la première fois, une semaine scientifique nationale sur le thème de la "numérisation et ses applications" dans le but de promouvoir la culture scientifique et valoriser les produits de la recherche dans le domaine de la numérisation, a annoncé dimanche le Secrétaire général du ministère Nourredine Ghouali.