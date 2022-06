4520 candidats détenus passent lundi à l’échelle nationale, des examens pour l'obtention du Brevet d'enseignement moyen (BEM) de la session 2022, a indiqué à partir de Bejaia, le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb. Dans une déclaration à la presse après avoir donné le coup d'envoi officiel des épreuves du BEM pour les détenus au centre de rééducation et de réadaptation de Oued-Ghir, Zreb a indiqué que pour la session de cette année, les examens des détenus impliquent 47 établissements carcéraux. Durant cette dernière décennie (de l'année scolaire 2011/2012 à 2020-2021), parmi la population carcérale, il a été inscrit à l’examen du BEM 44.397 candidats dont 24.813 ont subi les épreuves avec succès, soit un taux de réussite de 55,89 %, a-t-il souligné. Dans ce sillage, l’orateur, a relevé que 6399 détenus sont inscrits aux cours d’alphabétisation et 41 autres à ceux de l’enseignement supérieur dans le cadre du régime de semi-liberté qui leur permet d’aller à l’université le matin et de réintégrer, le soir venu, leurs lieux d’incarcération. Au total, a-t-il mis en exergue, ce sont plus de 35.000 détenus qui se trouvent inscrits aux différents paliers de l’enseignement durant l’année scolaire en cours. Et l’effort vaut aussi pour la formation professionnelle, qui compte parmi ses effectifs 45.976 détenus. Le coup d'envoi des examens a été donné au centre de rééducation et de réadaptation de Oued-Ghir, à 12 km à l’ouest de Bejaia, à l’issue d’une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part les autorités administratives et judiciaires de la wilaya. Le centre, inauguré en 2010, "constitue un modèle du genre, étant doté de multiples espaces dédiés à l’enseignement, notamment des salles de classes richement équipées et conformes aux normes universelles", a souligné a ce propos Zreb, qui n’a pas manqué de mettre en lumière tous les efforts fournis par l’Etat en terme d’éducation, de formation et d’enseignement au profit des détenus.