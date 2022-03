Quelque 75.511 tonnes de marchandises ont été exportées en 2021 vers des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir des postes frontaliers du "Chahid Mustapha Ben Boulaid" (Tindouf) et de Bordj-Badji-Mokhtar et Timiaouine, a-t-on appris lundi auprès des services de la direction régionale des douanes à Bechar.

Durant la même période, 14.321 tonnes de différentes marchandises ont été exportées à partir du poste frontalier Algéro-Mauritanien "Chahid Mustapha Ben Boulaid", a-t-on précisé en marge d’une journée d’étude sur les exportations hors hydrocarbures.

La valeur marchande des exportations vers la Mauritanie et le Mali au cours de la même année, a été de l’ordre de 1.017.685.777 de DA, a-t-on souligné. Il s'agissait, entre autres, de plus de 612 millions de DA de produits alimentaires, de plus de 436 millions de DA pour les exportations de ciment, de plus de 307 millions de DA d’exportations de dattes, a-t-on expliqué.

Initiée par la direction régionale des douanes, la journée d’étude sur le processus d’exportation hors hydrocarbures avait pour objectif de

vulgariser les mesures et facilitations douanières et d’accompagnement au profit des opérateurs économiques en matière d’exportation des produits et marchandises à destination des pays de l’Afrique de l’ouest, a-t-on indiqué.

Des représentants de plusieurs secteurs ont pris part à la rencontre, notamment celui des services financiers et de la fiscalité, de la chambre de commerce et de l’industrie et du conseil d’affaires Algéro-Mauritanien.

Des intervenants ont abordé les différents dispositifs de soutien à l’exportation hors hydrocarbures, de même que les facilités et les mesures contenues dans la législation sur le sujet.