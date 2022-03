70 athlètes issus de huit équipes féminines et 17 équipes masculines prennent part lundi à Bechar, aux compétitions du championnat national militaire de tir au fusil semi-automatique. Les athlètes représentent les six régions militaires ainsi que les commandements de forces de l’armée nationale populaire (ANP) et différentes unités militaires. Les compétitions de ce championnat, qui s’étaleront jusqu’au 19 du mois courant, auront lieu au champ de tir "Theniet El-Halfa" de la 3ème RM, au sud de Bechar. Conformément aux règlements du conseil international des sports militaires, les participants à ce championnat militaire vont concourir dans les épreuves de tir de précision et tir de rapidité dans les 3 positions debout, avec appui et couché. Dans une allocation d’ouverture, prononcée au nom du commandant de la 3ème RM, le Chef d’état-major de cette région militaire, le général Abdelghani Boussaha, a indiqué que cet important évènement sportif militaire est une étape d’évaluation des phases préparatoires physiques et de combat des éléments de l ’ANP, en plus de déceler les éléments appelés à renforcer l’équipe nationale militaire et représenter l’ANP aux différentes compétitions sportives militaires internationales.