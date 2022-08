Une épidémie de rougeole au Zimbabwe a tué au moins 157 enfants, avec plus de 2.000 infections signalées dans le pays, a déclaré le gouvernement mardi. Les cas se multiplient rapidement dans ce pays d'Afrique australe depuis l'apparition du premier cas, début août, les décès signalés ayant presque doublé en moins d'une semaine. "Au 15 août, les chiffres cumulés dans le pays s'élevaient à 2.056 cas et 157 décès", a déclaré la ministre de l'Information Monica Mutsvangwa, lors d'un point presse. Selon Mme Mutsvangwa, le gouvernement allait intensifier les vaccinations et qu'il comptait puiser dans le fonds national pour les catastrophes "pour faire face à l'urgence". Le gouvernement va également demander aux chefs traditionnels et religieux leur soutien pour inciter les populations à se faire vacciner. Le ministère de la Santé a précédemment imputé l'épidémie à des rassemblements religieux. Le virus de la rougeole s'attaque principalement aux enfants. Parmi les complications les plus graves figurent la cécité, la diarrhée et les infections respiratoires graves. Ses symptômes sont une éruption cutanée ro uge qui apparaît d'abord sur le visage et s'étend au reste du corps. Autrefois très courante, elle peut désormais être évitée grâce à un vaccin. En avril, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l'Afrique était confrontée à une hausse de maladies évitables par la vaccination. Elle est particulièrement touchée par la rougeole, avec un bond de 400% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021, en raison du retard dans la vaccination des enfants, a souligné le bureau Afrique de l'OMS.