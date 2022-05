Plus de 110 entreprises ont participé au Forum d'affaires algéro-polonais organisé mardi à Alger par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI).

Ce Forum d'affaires, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Pologne, a vu la participation de 100 entreprises algériennes et 10 entreprises polonaises, a précisé la CACI dans un communiqué.

L'ouverture du forum a été présidée par le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Chebab Tayeb, le consul de Pologne en Algérie et un membre du Conseil d'administration de la Chambre de commerce polonaise.

Cet événement économique a permis aux hommes d'affaires algériens et polonais de discuter des opportunités d'affaires entre les deux pays en vue de la concrétisation de projets de partenariat et d'investissement gagnant-gagnant et du renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.

Les échanges entre les opérateurs algériens et polonais ont porté sur plusieurs domaines, dont la production laitière, l'énergie et les carburants, le plastique, les produits chimiques, le conditionnement, le matériel médical, les communications, l'aviation et l'industrie automobile, a indiqué le communiqué.