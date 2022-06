"Sonatrach et son partenaire la Société publique thaïlandaise pour l'exploration et la production de pétrole PTTEP annoncent, ce jour à 00h15 minutes, le début des premières expéditions de pétrole brut à partir du périmètre contractuel de Hassi Bir Rekaiz, situé dans le bassin de Berkine et exploité dans le cadre du contrat d'exploration & production, conclu le 17 janvier 2010", est-il indiqué dans le communiqué.

Le plan de développement du projet prévoit durant la première phase d'exploitation, l'entrée en production des deux découvertes "Bou Goufa" et "Rhourde Ez Zita" via le raccordement de 17 puits à huile aux installations de traitement existantes au niveau de la région de Rhourde El Baguel.

Le niveau de production attendu durant cette phase de développement est de l'ordre de 13.000 barils/jour, selon la même source. Une seconde phase de développement concernant les huit autres gisements découverts dans le périmètre contractuel sera réalisée, permettant ainsi d'atteindre un niveau de production de l'ordre de 60.000 barils/jour, ajoute le communiqué.