Dans une déclaration à la presse, lors d'une visite au Centre national de formation professionnelle pour les personnes handicapées physiques (Cnfphp) à Khemisti (Tipaza), la ministre a précisé que les trois centres nationaux spécialisés sous tutelle contribuaient à soutenir le des efforts de l’Etat visant à prendre en charge au mieux la catégorie des personnes à besoins spécifiques, en formant plus de 41.000 fonctionnaires et professeurs spécialisés depuis 2010, dont 12.000 cadres formés depuis 2020.

Ces chiffres, a-t-elle expliqué, viennent compléter les efforts de l'Etat pour enseigner la langue des signes et le braille, notant que son secteur s'emploie à développer le système de formation de manière à le rendre "plus efficace et efficient".