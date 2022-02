Il s'agit de la deuxième manifestation organisée par les habitants d'El Qods contre la démolition de leurs maisons et installations commerciales et agricoles, et contre l’expulsion des centaines de personnes et la dévastation de leurs sources de subsistance, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).

Des appels ont été lancés via les réseaux sociaux afin de mobiliser les résidants d'EL Qods et les personnes touchées par la politique de démolition menée par l'occupation, ajoute l'agence.

Selon la même source, "les expulsions sont devenues systématiques, des centaines de maisons, principalement à Jabal Al-Mukabber, sont menacées de démolitions dans quelques mois".

En janvier dernier, 34 installations résidentielles, commerciales et agricoles ont été détruites par l'occupation israélienne à El Qods et dans sa banlieue.

La démolition menace des centaines de maisons dans la ville sainte.