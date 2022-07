Cent-quinze (115) détenus palestiniens sont en grève de la faim en solidarité avec les deux prisonniers Raed Rayan et Khalil Awawda qui protestent contre leur maintien en détention administrative dans les prisons sionistes, rapportent dimanche des médias. Dimanche, 75 Palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation sioniste ont entamé une grève de la faim ouverte, et 40 autres poursuivent une action de protestation similaire pour le troisième jour, en soutien aux deux prisonniers grévistes, Raed Rayan et Khalil Awawda, qui rejettent leur maintien en détention administrative dans des conditions sanitaires déplorables, précise l'agence de presse palestinienne WAFA.