Le ministre de l'industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a présidé, dimanche, une réunion de coordination avec les producteurs d'oxygène médical en vue de l'approvisionnement de tous les établissements hospitaliers. Cette réunion a, essentiellement, porté sur le suivi de l'opération de mobilisation, de réquisition et de mutualisation de la production et des moyens logistiques de tous les producteurs, lit-on dans un post du ministère sur sa page Facebook. A cette occasion, le ministre a exhorté les producteurs à redoubler d'efforts et à veiller à la mobilisation permanente de toutes les équipes et unités de manière à satisfaire la demande croissante en oxygène médical, ajoute-t-on de même source.