La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen a conclu un mémorandum d’entente avec le cabinet de recherche économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) pour étudier le potentiel économique et les opportunités d’affaires qu’offre le pays. Ce mémorandum définit les modalités de coopération entre les deux partenaires et ouvre la voie à une collaboration soutenue sur la période 2021-2024. Celle-ci aboutira notamment à la parution d’une série de rapports sectoriels, dont le premier portera notamment sur la reprise économique du pays et sur les exportations. Ce partenariat, qui signe le redéploiement d’analystes en Algérie à un moment clé de la reprise post-Covid, contribuera à fournir au cabinet de recherche économique les meilleures sources d’information. La CAPC, dont les activités sont déployées sur l’ensemble du territoire national grâce à ses bureaux régionaux, soutiendra OBG dans ses recherches dans le pays par des conseils sur les entreprises les plus pertinentes à rencontrer en vue de l’élaboration de ses rapports et dossiers. L’organisation patronale pourra également jouer un rôle d’intermédiaire en soutenant la réalisation d’interviews informatives avec ses membres. Le Président de la CAPC, Mohamed Sami Agli, s’exprimera d’ailleurs prochainement sur la reprise économique et le potentiel de développement algérien dans un entretien vidéo diffusé sur le terminal d’OBG et de ses partenaires financiers. Organisation d’employeurs fondée en 2000, la CAPC a su mettre en place un cadre de dialogue, de consultation, de réflexion et de proposition au service de la promotion et du développement de l’entreprise dans l’ensemble des secteurs d’activité. Elle constitue une importante force de proposition dans le débat économique algérien et c’est ainsi qu’en mars dernier elle a listé 62 propositions adressées au Président de la République destinées à assurer la réussite du plan de relance économique. Ces propositions s’articulent autour de quatre grands axes, à savoir la relance et le soutien à l’investissement, la réduction du secteur informel, la simplification de l’environnement des affaires et son l’amélioration ainsi que l’organisation économique et institutionnelle. Le partenariat entre OBG et la CAPC permettra également la mise en avant de la nouvelle dynamique économique de l’Algérie insufflé par les plus hautes autorités du pays et de faire connaître les entreprises nationales et leur potentiel notamment à l’internationale et cela dans le cadre de la stratégie nationale de relance économique et de diversification auprès des investisseurs étrangers. Le président de la CAPC Mohamed Sami Agli aborde le partenariat dans une logique claire de promotion des opportunités présentes en Algérie. « L’heure est à la relance en Algérie et les autorités s’emploient à développer l’attractivité de la destination Algérie auprès des investisseurs. Grâce à notre partenariat avec OBG, nous espèrons renforcer la visibilité des entreprises algériennes et mettre en avant les secteurs clés de la transition afin de soutenir le développement et la croissance. » « La signature de ce mémorandum d’entente marque le retour d’OBG en Algérie, » a déclaré la Directrice Générale d’OBG pour l’Afrique Karine Loehman. « Je me réjouis de cette association avec la CAPC, dont l’éclairage instructif sur les grands chantiers économiques en cours, qu’il s’agisse des réformes règlementaires et fiscales, de la poursuite de la diversification économique ou du développement du numérique, donnera à nos lecteurs les clés nécessaires pour comprendre les enjeux actuels du plus grand pays du Maghreb. »

