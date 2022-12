Le Forum sino-Africain sur le volontariat des jeunes s'est ouvert vendredi, avec pour thème l'union des forces du volontariat des jeunes pour construire des partenariats de développement Chine-Afrique. Les principaux intervenants ont discuté du développement et de la coopération internationale de la Chine dans le domaine du volontariat des jeunes, ainsi que des politiques de l'Afrique visant à stimuler le développement des jeunes et de son expérience en matière de volontariat des jeunes. Le forum offre une nouvelle plate-forme pour que les jeunes rejoignent le programme de développement mondial et l'Initiative mondiale pour le développement, a déclaré le vice-président de la Fédération nationale des jeunes de Chine, Xu Xiao, cité par l'agence Chine Nouvelle, ajoutant que la fédération était prête à renforcer la coopération avec les organisations de jeunes volontaires africains pour promouvoir le développement de la jeunesse en Chine et en Afrique. Samedi, des représentants des jeunes de Chine et d'Afrique échangeront leurs points de vue et exploreront les possibilités de coopération dans les ser vices de volontariat communautaire et le développement durable des villes, et aussi, le volontariat et la réduction de la pauvreté.