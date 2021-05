L'édition 2021 du Festival culturel national de la calligraphie arabe s'est ouverte, mardi au Palais de la culture Moufdi Zakaria avec la participation de 40 calligraphes des différentes wilayas du pays. L'exposition a porté sur une collection de toiles calligraphiques qui reflètent les talents des calligraphes algériens et la créativité artistique arabe et islamique dans la calligraphie dans ses volets

traditionnel et moderne. Illustrant l'ancienneté de cet art et ses techniques diverses en terme de forme et de contenu, les calligraphes ont mis en exergue la diversité et les différences caractérisant la calligraphie arabe. Ont pris part à cette édition les calligraphes Mohamed Lamine Bentorkia, Bennai Mohamed Said, Doukh Abdelghani, Benchabane Zoheir, Boudraf Mohamed, Samri Yacine et Khethir Omar ainsi que d'autres venus des différentes wilayas du pays, de M'sila, Médéa, Oum El Bouaghi et Jijel. Dans une allocution à cette occasion, le Secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts, Zoheir Bellalou a affirmé que le festival de la calligraphie demeure "un acquis" depuis 2007 et un lieu de rencontre pour les artistes algériens et étrangers. Le même responsable a rassuré que le ministère de la Culture encouragera toujours cet évènement qui célèbre un art ancien, mettant en avant la nécessité de soutenir la formation dans la calligraphie dans ses volets classique et moderne. Appelant à créer un marché dédié à la calligraphie et à faire la promotion des calligraphes et de leurs œuvres à travers les plateformes numériques, le SG du ministère a rappelé le lancement récent de la plateforme numérique "Lawhati" consacrée à l'exposition et à la vente des œuvres d'art.

Le commissaire du Festival, Mohamed Safer Bati a, de son côté, déclaré que depuis la dernière décennie, la calligraphie en Algérie connaît "une dynamique" à la faveur de l'organisation de plusieurs activités dont les journées nationales de la calligraphie à Biskra et le festival international de la calligraphie arabe, des miniatures et des arts décoratifs. Présents à la cérémonie d'ouverture, outre les calligraphes, des cadres du ministère de la Culture et des Arts et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Les festivités du Festival culturel national de la calligraphie arabe se poursuivent jusqu'au 8 mai avec au programme, des conférences et des ateliers ouverts animés par des artistes éminents dans la calligraphie arabe.