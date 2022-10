La formation doctorale en bioinformatique sera ouverte cette année, pour la première fois en Algérie, à l'université frères Mentouri Constantine -1, a indiqué le doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie de cet établissement universitaire en marge des "journées nationales d’études en biotechnologies et bioinformatiques".

S'exprimant dans une déclaration à la presse dans le cadre de ces journées d’études organisées au campus 500 places Tidjani Heddam de l'université Constantine -1, Dr. Laid Dehimat, a révélé que "la formation en cycle de doctorat dans le domaine de bioinformatique sera prochainement ouverte pour la première fois en Algérie dans cette université après l’achèvement des démarches pédagogiques et administratives".

Au cours de son intervention intitulée "Correction des erreurs de séquençage génomique par HMM", le Pr. Abdelhafid Hamidechi, (université Constantine- 1) a indiqué que l’informatique joue un rôle majeur dans l’articulation entre les différents domaines de la biotechnologie, du fait des capacités énormes de stockage de données et des possibilités infinies dont dispose l’intelligence artificielle pour la résolution des problèmes rencontrés, entre autres, le répertoriage des enzymes et le séquençage de l’ADN par le "deep learning" (apprentissage automatique), la programmation dynamique et la modélisation des statistiques.

L’utilisation de ces modèles à base de mathématique et informatique dans les domaines de biotechnologie a donné naissance à la bioinformatique, dont l’une de ses avantages est la correction des erreurs de séquençages classiques des plateformes de données, ainsi que l’accélération du rythme des recherches et l'augmentation du taux de réussite dans les résultats obtenus, a fait savoir l'intervenant.

De sa part, Pr. Mohamed Kitouni a abordé les sujets de recherches scientifiques ayant contribué à mettre au point de nouvelles technologies en bioinformatique dans le but de faciliter l’échange entre chercheurs universitaires et valoriser les avancées qu’ils ont réalisé dans ce domaine.

Lors de ces journées nationales d’études en biotechnologies et bioinformatiques, prévues le 10 et 11 octobre, 146 participants, dont des enseignants chercheurs et doctorants, présenteront des communications et des posters se rapportant à la thématique de cet évènement.