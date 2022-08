La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Oum El Bouaghi prévoit la réalisation d’une production de 538.400 quintaux de pomme de terre, au titre de la campagne agricole en cours (2021-2022), a-t-on appris dimanche auprès d’un cadre relevant de ce secteur. Le chef du service de l’organisation de la production et d’appuis technique au sein de la DSA, Faiçal Amara, a précisé que les quantités de pomme terre prévues dont près de 158.000 quintaux sont destinés à l’ensemencement, sont réparties sur 609.000 hectares. Pour rappel, l’opération de récolte de cette production a été entamée il y a environ une semaine et se poursuivra jusqu’à fin septembre prochain. M.Amara a fait savoir que la superficie réservée à cette production ayant permis l’enregistrement d’environ 127.000 quintaux , au titre de la saison agricole 2020-2021, n’avait pas dépassé 361.000 hectares . Les surfaces agricoles consacrées à cette filière agricole, a-t-il ajouté, ont connu cette année une hausse de près de 250 hectares, répartis sur les communes d’Ouled Hamla, Ksar Sebaihi, Ain M’li la, Bir Chouhada, Ouled Kacem, Behir Chergui, Dhalaa, El Djazia et Sigus. S’agissant du volet lié au développement de la filière pomme de terre et à l’augmentation des surfaces de production, durant la prochaine saison agricole (2022-2023), la même source a révélé que le wali d’ Oum El Bouaghi, Zine Eddine Tibourtine, a pris des décisions visant à faciliter les procédures afin de permettre aux agriculteurs d’obtenir des autorisations relatives au forage des puits destinés à l'irrigation agricole et cela dans le but de soutenir la production.