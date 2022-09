Cette convention a été paraphée, lors d’une cérémonie tenue mercredi au siège de la wilaya de Ouargla en présence des autorités locales et du représentant et conseiller du Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Boualem Oudjhani, et des directeurs et cadres régionaux des filiales Sonatrach à Hassi-Messaoud et Berkaoui.

Le programme consiste en la réalisation, pour un montant d’investissement de 20 millions DA, de trois (3) salles de lecture au niveau des zones d’ombre de Ghars-Boughoufala, Oglet-Larbaa et Debbiche, et en la réalisation des pylônes d’éclairage équipés en kits solaires.

"Le développement des zones d’ombre revêt une importance particulière sur le plan investissement social du groupe Sonatrach qui ne ménage aucun effort à s’impliquer dans cette démarche prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant développement et amélioration du cadre de vie des populations des zones d’ombres et rurales", a souligné le représentant du groupe Sonatrach.

Les aides projetées en faveur de ces régions entrent, a indiqué Oudjhani, dans le cadre du plan d’investissement social lancé depuis la wilaya de Touggourt par la Sonatrach, ajoutant que "ce programme, comprenant 121 opérations de développement projetées à travers 32 wilayas du pays, a pour objectif de soutenir les efforts de l’Etat en termes de développement des zones d’ombre et rurales".

A noter que la wilaya de Touggourt s’est vue accorder, au titre du plan en question, deux (2) opérations de développement consistant en l’ouverture de pistes d’accès et de désenclavement de la zone de Choucha Châabna, commune de Benacer, et l’équipement d’une école primaire, dans la zone d’El-Koudsi, commune d’El-Alia, en kits solaires.