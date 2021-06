Une production de 487 quintaux de colza oléagineux a été récoltée jusqu’ici, au titre de la campagne de moisson pour la saison agricole 2020/2021, qui se déroule depuis la fin mai dernier dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mercredi de la direction locale des services agricole (DSA). Réalisée sur une superficie de 41 hectares exploités par 11 agriculteurs, sur une superficie globale de 50,5 hectares dédiée à cette culture, soit un taux de 80%, cette récolte a été engrangée en deux tranches de 123 Qx et 364 Qx par la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) avant d’être livrée à la minoterie industrielle "Mitidja", en vertu d’une convention signée avec les producteurs de Colza. La DSA table sur la réalisation d’un rendement de 14 à 15 Qx/ha au titre de cette première expérience menée dans la région, précisément dans les zones agricoles des daïras de Sidi-Khouiled (29,5 ha), Hassi-Messaoud (15 ha) et N’goussa (6 ha). Quinze (15) agriculteurs ont opté pour l’irrigation sous-pivot de cette culture, destinée notamment à la production d’huile de table.