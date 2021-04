L’association d’information "El-Mâassouma" d’Ouargla projette le lancement d’une plateforme numérique spéciale Artisanat, dans le but de participer aux efforts de promotion et de commercialisation des produits de l’artisanat, selon ses initiateurs.

Projetée avec le concours d’autres acteurs spécialisés dans le champ de la culture et de la préservation du patrimoine, cette plateforme numérique vise à collecter et établir un fond documentaire et informatif sur la richesse du patrimoine ancestral national, les coutumes, les traditions et l’artisanat, en tant que pan important du patrimoine et de la mémoire nationale, a expliqué le président de l’association, Mustapha Babziz.

Parmi les objectifs attendus de cette plateforme, la contribution à la numérisation du patrimoine culturel pour sa préservation et sa transmission aux futures générations grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont les réseaux sociaux, l’élargissement du champ de promotion et de valorisation des produits artisanaux et la promotion du tourisme culturel, a-t-il expliqué, en marge des activités du mois du patrimoine à Ouargla.

Mettant en valeur l’importance que revêt la commercialisation des articles et produits de l’artisanat comme créneau créateur de richesse et la nécessaire préservation du patrimoine, M. Babziz a mis l’accent sur l’encouragement des artisans, notamment les femmes, à œuvrer à la sauvegarde de ce legs et sa valorisation via les réseaux sociaux.

La promotion du patrimoine artisanal, un savoir-faire riche et inestimable, passe par l’encouragement de la créativité artisanale avec une nuance de modernisme sur les produits, a-t-il estimé.

Divers ateliers sur le patrimoine de la région

Diverses actions pour enrichir le legs culturel de la région, célébré cette année sous le thème "valorisation économique du patrimoine culturel", le mois du patrimoine (18 avril-18 mai) a été mis à profit par la bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Tidjani" d’Ouargla pour organiser des ateliers académiques dédiés à l’enrichissement du patrimoine matériel et immatériel des wilayas d’Ouargla et Touggourt.

L’universitaire Hocine Dahou, du département des lettres et langue Arabe (Université d’Ouargla) a mis en avant la nécessité de revaloriser l’approche du patrimoine et du legs culturel sur des normes scientifiques, ajoutant que "la réhabilitation du trésor culturel devra être liée intimement à nos ancêtres et notre identité culturelle".

Les rencontres tenues au titre des ateliers, en présence d’universitaires, étudiants et personnes intéressés par le patrimoine, ont focalisé sur la mise en valeur du legs culturel et l’ancrage d’une approche claire sur les voies d’investissement dans ce domaine pour en faire un créneau de développement local.

Mettant à profit ce mois du patrimoine, la direction de la Culture et des Arts d’Ouargla a arrêté un riche programme prévoyant l’animation d’ateliers, un exposé sur le patrimoine, des expositions d’artisanat, ainsi que des activités visant la promotion de l’innovation.

Il est aussi projeté l’animation de soirées artistiques et religieuses, des concours culturels à travers les établissements culturels et les annexes de la bibliothèque principale de lecture publique, implantées à travers les wilayas d’Ouargla et Touggourt.

Ces wilayas renferment un riche trésor matériel et immatériel, dont l’artisanat, les sites et vestiges archéologiques, en plus des Arts et lettres, la musique et la gastronomie.