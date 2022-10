Le premier Salon international du dromadaire pathologie et préservation (SIDPP) se tiendra du 15 au 17 novembre prochain à Ouargla, a-t-on appris dimanche des organisateurs. Ce salon, a pour objectif de réunir les parties prenantes, afin de débattre les questions liées à la persévération et la valorisation du cheptel camelin, la promotion de la santé animale, en plus d'analyser la relation entre la santé du dromadaire, les pratiques vétérinaires et les programmes retenus en matière d'élevage camelin, a déclaré à l’APS, le Dr Abdelbasset Boumada, vice-président du comité d’organisation du salon. Il s’agit d’une rencontre rassemblant une pléiade d'académiciens et d'enseignants-chercheurs représentant outre l'Algérie pays hôte, la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Soudan, l'Italie et la France, avec le concours des principaux acteurs de l’élevage camelin, notamment des organismes relevant du secteur de l’agriculture, ainsi que des médecins vétérinaires, a-t-il ajouté. Cette rencontre qu’abritera l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO) s’articulera, selon le même interlocute ur, autour de trois thèmes principaux, à savoir la "la Sociologie de la santé animale et la profession vétérinaire", "l’Analyse des politiques de développement de l’élevage de dromadaire" et "l’Etude des politiques de santé publique vétérinaire". Le SIDPP, poursuit-il, permettra aussi aux participants d’échanger des expériences et des informations par l’intermédiaire de communications affichées. Cette manifestation scientifique à vocation économique, sociale et culturelle, offrira également une opportunité aux exposants pour présenter leurs produits et savoir-faire, lors d’une exposition de produits d'artisanat traditionnel qui sera mise sur pied au niveau de la maison de culture Moufdi Zakaria.Initié par le bureau local de l’Association nationale des médecins vétérinaires algériens (ANMV) en collaboration avec l'UKMO et l’Ecole normale supérieure d’Ouargla (ENS), le salon sera aussi l’occasion d’organiser une course de méharis.