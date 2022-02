Une opération de vaccination contre la Covid-19 a été lancée vendredi au niveau des grandes mosquées de la wilaya d'Oran, organisée par la direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs, en collaboration avec les services sanitaires.

Cette campagne touche les mosquées Abdelhamid Ben Badis à la cité Djamel Eddine, Ahmed Ibn Hanbal à Dhaya, Emir Abdelkader à El Barki, Abdallah Ibn Salam au centre ville, Ali Ibn Abi Taleb à El Hamri ainsi que d'autres mosquées à Arzew, Gdyel et Ain El Turck, a précisé Boukhemacha Makhfi, chef de service de l'enseignement coranique, la formation et la culture islamique à la direction des Affaires religieuses et des Wakfs.

Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour la réussite de cette campagne, qui a connu la participation de la Direction locale de la Santé et de la Population (DSP) et les services de la protection civile, selon le même responsable qui a souhaité "un engouement important de la part des citoyens envers la vaccination".

La liste des mosquées concernées par la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera élargie, au courant de la semaine prochaine, à d'autres mosquées dans d'autres régions de la wilaya, selon les capacités de la DSP et la demande sur la vaccination également, a-t-il noté.

Cette opération de vaccination a été précédée d'une campagne de sensibilisation sous le slogan "Bien sûr... nous sommes tous contre la Covid", qui a été lancée la semaine dernière dans environ 70 mosquées d'Oran, en coordination avec les services de la Sûreté de wilaya, de la Santé et de la Protection civile.

Cette initiative de sensibilisation a vu une forte participation des Imams des mosquées, qui ont fait un travail important de sensibilisation sur l'importance de la vaccination et des mesures préventives contre le Covid-19, en mettant en exergue également l'importance d'organiser des campagnes de nettoyage.

Sur ce dernier point, le même responsable a fait savoir qu'il y a eu unanimité sur l'unification de la prêche du vendredi aujourd'hui autour de la question de l'hygiène, "au vu des aspects négatifs observés dernièrement dans les rues d'Oran".