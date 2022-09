L’unité de production de compost bio relevant du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma (Oran), lancée il y a quelque années en tant que projet pilote par l’association écologique "R20 Med", entamera prochainement une nouvelle étape, en déposant sa marque commerciale, a-t-on appris auprès de la direction du marché. "Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le statut de l’établissement public de gestion du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma, permettant la production et la vente du compost bio", a déclaré à l’APS la directrice de cet EPIC, Meriem Boukraled. Le changement de statut, approuvé par les services de la wilaya, permettra de doter cette unité, jusque là "pilote", de nouvelles missions lui permettant la production et la commercialisation du compost bio, ainsi que le dépôt de la marque commerciale de leur produit "Samad Bladi", a-t-elle encore fait savoir. Cette unité valorise les déchets végétaux du marché de gros d’El Kerma, les transformant en compost bio "de très bonne qualité", qui connaît déjà un grand engouement de la part des a griculteurs locaux. "Le changement de statut nous permettra de faire des investissements pour augmenter la production et de signer des conventions pour valoriser les déchets verts avec des APC et les établissements qui les génèrent", explique-t-elle. L’unité produit déjà entre 20 et 40 quintaux de compost par mois, que les agriculteurs se disputent en raison de sa qualité et son prix "très compétitif" par rapport aux engrais importés, a-t-on affirmé de même source.