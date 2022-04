Le tribunal de Oued Tlélat (wilaya d'Oran) a prononcé, jeudi, une peine de dix années de réclusion criminelle à l’encontre d’une personne ayant stocké plus de 246 quintaux de farine et plus de 244 qx de semoule dans un entrepôt de Benfréha pour spéculation, a-t-on appris auprès de ce tribunal.